У Києві оголосили повітряну тривогу
Близько 7:34 2 березня в Києві знову залунали сирени, людей просять сховатися в укриття
Про це попередила КМДА.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.
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