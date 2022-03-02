У Києві оголосили повітряну тривогу

Про це попередила КМДА.



"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

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