У Києві під апеляційним судом відбувається акція на підтримку генерала Павловського, прокурори не прийшли на слухання

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Акція відбувається біля будівлі апеляційного суду Києва.



Прокурори на засідання не прийшли, його хочуть перенести на 26 серпня через відпустки суддів.



Нардеп від ЄС Артур Герасимов заявив, що 16 прокурорів були в суді.



Група депутатів вирушила до Офісу генпрокурора з вимогою прислати до суду представників.

2 липня слідчі оголосили про підозру ексзаступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.