У Києві повітряна тривога
Близько 13:13 28 лютого в Києві залунали сирени, містян закликають ховатися в укриттях
Про це попереджає КМДА.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе