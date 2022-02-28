У Києві повітряна тривога

Про це попереджає КМДА.



"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.



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