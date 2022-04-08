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У Києві продовжили рух метро на червоній гілці: потяги курсують від станції "Академмістечко" до "Театральна"
8 квітня у столичному метрополітені продовжили рух червоною лінією. Тепер поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
Про це повідомляє пресслужба КМДА у telegram.
Як курсують поїзди:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
Також працюють пересадочні вузли: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", а також "Золоті ворота" – "Театральна".
"Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - йдеться у повідомленні.
Раніше "червона" гілка метро працювала від станції "Шулявська" до станції "Театральна". 4 квітня у Києві повністю відновили сполучення Північним та Південним мостами.
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