Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Києві рівень доступності електроенергії високий, є шанси днями повернутися до того, що був перед обстрілами, - гендиректор Yasno

У Києві рівень доступності електроенергії високий, є шанси днями повернутися до того, що був перед обстрілами, - гендиректор Yasno

29 грудня, 2022 четвер
19:34
Суспільство електроенергія

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що не зважаючи на обстріли, наразі у Києві високий рівень доступу до електроенергії, тож місто має шанс днями повернутись до того, що було перед обстрілами

Про це він написав у facebook.

Коваленко також зазначив, що 29 грудня внаслідок обстрілів окупантів були прильоти по критичній інфраструктурі, ремонтні роботи тривають.

"54 з 69. Дякую Збройним Силам, що вкотре даєте змогу писати пост. Ви просто боги! По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи. У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - пише Коваленко.

  • Уранці 29 грудня на територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона. Відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок атаки РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Енергія
новини Києва
Читайте також:
Олена Шуляк
27 грудня, 2022 вiвторок
Офіцер ЗСУ вимагає звільнити Шуляк з посади голови комітету містобудування ВРУ після її з'ясовувань стосунків у госпіталі з пораненим воїном
МКС
29 грудня, 2022 четвер
Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
28 грудня, 2022 середа
Офіцер ЗСУ Штефан опублікував імена росіян, які загинули внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 грудня
20:44
на фото: уламок ракети
"Не виключена свідома провокація з боку РФ": Міноборони прокоментувало заяви про падіння нібито української ракети на території Білорусі
20:21
Ексклюзив
Шойґу і Герасімов
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
20:14
російська армія, мобілізація
Нідерланди змінили умови надання автоматичного притулку росіянам - утікачам від мобілізації
20:09
Ексклюзив
окупанти орки
Окупанти в Маріуполі почуваються спокійно: попривозили свої родини під Новий рік і повідкривали дискотеки, - радник мера Андрющенко
20:07
Бен Ходжес
Ракети ATACMS – "саме те, що Україні зараз потрібно", - генерал Ходжес
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Руска йолка в Сербії. Подарунок з натяком?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 309-го дня війни: українська ППО збиває 80% російських ракет, Жадан отримав медаль, а Британія виділить Україні мільярди
19:48
У 2023 році вийде документальний фільм про Стена Лі, творця Людини-павука
19:40
Китай коронавірус
В ЄС виступили проти обмежень на поїздки до Китаю попри спалах епідемії коронавірусу
19:36
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:19
Окупанти
Окупанти незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя, а на Луганщині лікують понад 100 вагнерівців, - Генштаб
19:14
Володимир Зеленський
Президент України підписав Закон "Про медіа"
19:06
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
До весни у росіян закінчаться ракети, а далі вони зможуть виготовляти один залп на три місяці, - військовий експерт Світан
19:00
Огляд
Як приготувати смаколики без світла
Як приготувати смаколики без світла: ТОП-7 порад до новорічного столу
18:44
Міхеїл Саакашвілі
"Розвиток деменції внаслідок інтоксикації важкими металами": американський лікар у суді дав свідчення про стан Саакашвілі
18:30
росія іран
Домовленість про іранські ракети для РФ є, однак Тегеран ще розмірковує, - речник ГУР Юсов
18:25
Стівен Кінґ
Стівен Кінґ озвучив найзаповітніше бажання на новий рік
18:15
Кремінна
ЗСУ наблизилися до Кремінної, росіяни готуються оборонятися біля Луганська, - Генштаб
18:09
OPINION
Наталка Діденко
Недолюблений грудень
17:54
пошкоджена дорога
В Україні через війну пошкоджено або зруйновано понад 25 тис. км доріг
17:54
Павел Латушко
Напад Росії з території Білорусі цілком реальний, бо це стратегічна перевага Путіна – опозиціонер Латушко
17:53
Володимир Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський провів 352 офіційні міжнародні телефонні розмови
17:52
Ексклюзив
Укрзалізниця, МОЗ, Лікарі без кордонів, потяг, евакуація
Евакуаційний потяг медпризначення вивіз із прифронтових територій 2,5 тис. пацієнтів, - координаторка проєктів "Лікарів без кордонів"
17:28
Анонс
“Історії війни”, 18:00. Ефект накопичення ракетного терору не діє. Росію чекає трибунал
17:23
Леонід Блаватнік став новим спонсором "Бабиного Яру"
Спонсором меморіального центру "Бабин Яр" став фонд сім'ї мільярдера Блаватніка
17:20
Гінтарас Багдогас Литва
Україна переможе до кінця 2023 року - полковник у відставці Багдонас
17:19
електронне посвідчення водія
Заміна посвідчення водія та отримання виписки про несудимість: у Дії тестують нові послуги
17:17
Оновлено
У Лукашенка заявили про падіння "української ракети" на території Білорусі
17:13
Зеленський та Байден
Зеленський на зустрічі з Байденом попросив танки та літаки, але згоди не отримав, – Politico
16:51
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
У поліції розповіли, чи каратимуть порушників комендантської години в новорічну ніч
16:46
тіла загиблих цивільних
На деокупованих територіях чотирьох областей України виявили тіла 1116 загиблих цивільних
16:38
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко: консультації майбутніх послів у профільному комітеті ВР скасував зрадник-Янукович, маємо їх повернути
16:35
Олександр Хорунжий — ДСНС України
Унаслідок ракетних ударів росіян пошкоджено 28 обʼєктів, з них 10 - критичної інфраструктури, - ДСНС
16:35
Ексклюзив
Окупанти взяли під охорону мости на трасі Маріуполь - Сімферополь, тому що очікують нашого контрнаступу, - радник мера Маріуполя Андрющенко
16:22
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні підтримала Україну й пообіцяла приїхати до Києва в лютому
16:18
Російські рублі
Стягували з херсонців податки для Росії: двом посадовицям оголосили підозру в держзраді
16:12
телеканал "Дождь"
У Латвії збережуть робочі візи працівникам телеканалу "Дождь"
16:03
OPINION
Богдан Данилишин
Падіння реального ВВП в Україні 2022 року не перевищить 35%
15:52
Оновлено
Наслідки масованої атаки Росії 29 грудня: ситуація в регіонах
15:44
Інфографіка
україна українці
Вперше за багато років рівень упевненості українців перевищив рівень тривоги, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV