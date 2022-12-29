Про це він написав у facebook.

Коваленко також зазначив, що 29 грудня внаслідок обстрілів окупантів були прильоти по критичній інфраструктурі, ремонтні роботи тривають.

"54 з 69. Дякую Збройним Силам, що вкотре даєте змогу писати пост. Ви просто боги! По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи. У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - пише Коваленко.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона. Відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок атаки РФ.

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