У Києві швидкість вітру сягнула рекордних від 1966 року 23 м/с

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.



"За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год)", - ідеться в повідомленні.



Це на 3 м/с вище за попередній максимум, зафіксований у 1966 році.



У обсерваторії зазначають, що історична найбільша швидкість вітру становить 25 м/с і тримається від 20 березня 1881 року.



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