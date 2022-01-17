У Києві швидкість вітру сягнула рекордних від 1966 року 23 м/с
14 січня в Києві швидкість вітру склала 23 м/с, наблизившись до рекорду за всю історію спостереження
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.
"За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год)", - ідеться в повідомленні.
Це на 3 м/с вище за попередній максимум, зафіксований у 1966 році.
У обсерваторії зазначають, що історична найбільша швидкість вітру становить 25 м/с і тримається від 20 березня 1881 року.
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