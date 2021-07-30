У Києві стався вибух на території психлікарні: загинув 21-річний хлопець
На даху недобудованого корпусу психіатрічної лікарні у Києві стався вибух
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
29 липня приблизно о 23:00 полцію повідомили, що у недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай" стався вибух.
Правоохоронці встановили, що на даху корпусу через вибух невстановленого пристрою загинув чоловік 2000 року народження.
Поліція відкрила справу про умисне вбивство (з додатковою кваліфікацією самогубство).
Наразі встановлюються усі обставини події.
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