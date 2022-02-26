У Києві тривають бойові дії, мешканців міста закликають бути обережними

Про це повідомляє телеґрам-канал КМДА.



Міська влада просить киян не полишати укриттів. Ті, хто вдома, не повинні підходити до вікон або виходити на балкони. Необхідно сховатися в закритому приміщенні , наприклад, у ванні, та прикритися чимось, щоб не поранитися уламками від куль.



Якщо спрацює сирена (сигнал "Повітряна тривога""), потрібно негайно перейти до найближчого укриття.



Мапа укриттів доступна за посиланням.

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