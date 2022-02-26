У Києві тривають бойові дії, мешканців міста закликають бути обережними
Станом на 4:20 26 лютого в Києві відбуваються активні бойові дії, КМДА просить людей бути спокійними й обережними
Про це повідомляє телеґрам-канал КМДА.
Міська влада просить киян не полишати укриттів. Ті, хто вдома, не повинні підходити до вікон або виходити на балкони. Необхідно сховатися в закритому приміщенні , наприклад, у ванні, та прикритися чимось, щоб не поранитися уламками від куль.
Якщо спрацює сирена (сигнал "Повітряна тривога""), потрібно негайно перейти до найближчого укриття.
Мапа укриттів доступна за посиланням.
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