У Києві ЦНАПи відновлюють роботу з 28 березня

Про це заявили в КМДА.



"У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг. ЦНАПи працюватимуть із 10:00 до 16:00 та видаватимуть готові документи й надаватимуть консультації із загальних питань", - ідеться в повідомленні.



Інформацію щодо їхньої роботи, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта, посвідок на постійне та тимчасове проживання можна отримати телефонами: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

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