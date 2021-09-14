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У Києві відбулися акції протесту з вимогою розслідувати смерть Кернеса

14 вересня, 2021 вiвторок
18:15
Суспільство

У центрі Києва під Офісом президента України і Офісом генерального прокурора відбулися акції протесту, учасники яких вимагали розслідувати всі обставини хвороби і смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса в 2020 році а також законність зміни влади в Харкові

Вранці жителі Харкова прийшли під Офіс президента, де також зажадали від Президента України Володимира Зеленського взяти розслідування обставин смерті Кернеса під особистий контроль.

Протестувальники тримали в руках плакати: "Харків'яни чекають правди", "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Врятуйте Харків від рейдерства", "Ми маємо право на правду", а також вигукували: "Вимагаємо чесного розслідування", "Ні рейдерству Харкова " і "Зеленський, виходьте".

Крім того, учасники акції висловили своє обурення, що так і не змогли зареєструвати на офіційному сайті глави держави свою петицію з аналогічними вимогами. В результаті до учасників акції вийшов представник Офісу президента, який прийняв їхнє звернення і пообіцяв його розглянути.

Ще одна акція відбулася під Офісом генерального прокурора, де звернулися вже до генпрокурора Ірини Венедиктової з вимогою почати розслідування. Представнику ОГПУ також був переданий документ з вимогами протестувальників.

У коментарі журналістам, один з організаторів акції директор громадської організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов заявив, що в офіційній версії занадто багато підозрілих нестиковок і від громадськості приховують всю правду про хворобу і смерть Кернеса, і вони не виключають, що його смерть і зміна влади в Харкові відбулися в результаті злочину, а нинішня влада Харкова нелегітимна.

Ільгов також зазначив, що Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міськради на підставі подання з електронним підписом Кернеса. "Є підстави вважати, що цей підпис був зроблений, коли сам Кернес був вже не в свідомості. Можливо, Кернес тоді вже був у комі. Тому все це і породжує багато невідомості", – заявив Ільгов.

"Це грандіозна проблема, що фактично захоплене півторамільйонне місто, коли його в управління передали незрозумілому суб'єкту... Президент, як глава РНБО, повинен взяти під контроль питання по Харкову", - підсумував активіст.

Нагадаємо, харківський міський голова Геннадій Кернес восени 2020 року несподівано захворів і був відправлений на лікування в берлінську клініку "Шаріте", де 17 грудня того ж року помер. Незважаючи на відсутність у Харкові протягом практично всієї виборчої кампанії, Кернес був втретє обраний харківським міським головою. 9 грудня 2020 року за відсутності Кернеса в Україні секретарем Харківської міськради на підставі листа з електронним підписом Кернеса був обраний Ігор Терехов. Легітимність його обрання сумнівна, оскільки немає доказів того, що Кернес був у свідомості і міг рекомендувати міськраді обрати Терехова секретарем.

В даний час Терехов як секретар міськради тимчасово виконує обов'язки мера. Дострокові вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня.
 

Кримінал
Геннадій Кернес
новини Харкова
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