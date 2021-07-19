У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
У ТОВ "Колумб Трейд" претендентці відмовили у вакантній посаді, пояснивши це тим, що вона розмовляла українською
Про це у Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"У рамках парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, мною було виявлено інформацію у ЗМІ про відмову фахівцем з управління персоналом ТОВ «Колумб Трейд» у Київі в працевлаштуванні претендентки на вакантну посаду через те, що вона розмовляла українською мовою", - йдеться у повідомленні.
Працівник кадрової служби пояснив відмову тим, що спілкування російською мовою - корпоративна культура їхньої компанії.
Як зазначила Денісова, такі дії фахівця управління персоналом є порушенням принципу недискримінації, закріпленого у статті 24 Конституції України та вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
"Звернулася до керівництва компанії ТОВ «Колумб Трейд» з вимогою провести роз’яснювальну роботу з працівниками кадрової служби, вжити заходів для поновлення прав претендентки на вакантну посаду і недопущення проявів дискримінації у майбутньому. ️Мною і надалі приділятиметься особлива увага моніторингу додержання принципу недискримінації з боку роботодавців України", - наголосила Денісова.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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