У Києві відновлює роботу сервіс доставки Glovo
Сервіс доставки Glovo після вимушеної перерви у зв'язку з нападом РФ на Україну знову почав працювати у 20 містах, зокрема й у столиці
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Еспресо.TV.
"Glovo не має наміру і не отримуватиме фінансові прибутки від роботи в Україні, а також відмовляється від комісійних платежів і плати за доставки для партнерів, неурядових організацій та аптек. Крім того, кошти за доставку від користувачів будуть спрямовані на потреби фонду "Повернись живим", - заявили у компанії.
Також з огляду на обставини Glovo адаптувала активну компенсацію кур'єрам, щоб вони могли "утримувати себе та свої сім'ї".
Варто також зазначити, що минулого тижня компанія повідомляла про відновлення роботи у 19 містах України, переважно на Заході країни.
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