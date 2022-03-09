У Києві відновлює роботу сервіс доставки Glovo

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Еспресо.TV.



"Glovo не має наміру і не отримуватиме фінансові прибутки від роботи в Україні, а також відмовляється від комісійних платежів і плати за доставки для партнерів, неурядових організацій та аптек. Крім того, кошти за доставку від користувачів будуть спрямовані на потреби фонду "Повернись живим", - заявили у компанії.



Також з огляду на обставини Glovo адаптувала активну компенсацію кур'єрам, щоб вони могли "утримувати себе та свої сім'ї".



Варто також зазначити, що минулого тижня компанія повідомляла про відновлення роботи у 19 містах України, переважно на Заході країни.



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