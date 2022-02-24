У Києві зафіксували повітряну загрозу

Про це йдеться в телеґрам-каналі КМДА.



"У Києві оголошена повітряна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - зазначили в міській адміністрації о 15:43 24 лютого.

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