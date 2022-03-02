У Києві загроза ракетного удару

Про це інформує КМДА.



"Загроза ракетного удару! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - ідеться в повідомленні.

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