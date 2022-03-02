У Києві загроза ракетного удару
Близько 12:41 2 березня в Києві оголосили повітряну тривогу, людей просять ховатися в укриттях
Про це попереджає КМДА.
"Загроза ракетного удару! Увага! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - ідеться в повідомленні.
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