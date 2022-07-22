У Києві затримали двох людей, які збирали інформацію для ворога
Нацгвардійці затримали у столиці двох чоловіків, які збирали інформацію для російських загарбників
Про це Нацгвардія повідомила у telegram.
"Учора ввечері (21 липня), під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото та відео зйомку військовослужбовців та місце їх розташування", - йдеться у повідомленні.
Чоловік мав з собою пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 і протермінований дозвіл на носіння зброї. Затриманого передали працівникам Служби безпеки України.
Того ж дня бійці Нацгвардії затримали ще одного чоловіка, який мав при собі документи підприємства РФ.
"Військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який здійснював фото фіксацію поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств. А під час перевірки його мобільного телефону з’ясувалося, що чоловік також активно листувався та телефонував на номери ворожої країни та спілкувався у чатах проросійських груп в телеграм каналах", - додали у Нацгвардії.
Затриманого передали працівникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин.
- Сьогодні, 22 липня, українського бізнесмена і політика Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.
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