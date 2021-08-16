У Києві жінка в кафе побила чоловіка: його госпіталізовано з розривом селезінки і нирки

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва в понеділок.



"У кафе між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка декілька разів ударила одного з чоловіків по голові і по тулубу. 28-річний місцевий житель упав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки", - йдеться у повідомленні.



У ньому уточнюється, що правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка є уродженкою Полтавської області.



"Слідчі Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - наголошують уполіції.



За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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