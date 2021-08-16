У Києві жінка в кафе побила чоловіка: його госпіталізовано з розривом селезінки і нирки
Столичні правоохоронці затримали жінку, яка розпочала бійку в одному з київських кафе, під час якої побила 28-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізовано із закритою травмою грудної клітки, а також розривами селезінки і нирки
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва в понеділок.
"У кафе між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка декілька разів ударила одного з чоловіків по голові і по тулубу. 28-річний місцевий житель упав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка є уродженкою Полтавської області.
"Слідчі Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - наголошують уполіції.
За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе