У Києві знесли пам'ятник на честь "дружби з Москвою"

Про це повідомляє Київська міська рада.

У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Довідка: Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

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