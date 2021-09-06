У Києві знесли пам'ятник на честь "дружби з Москвою"
У Голосіївському районі столиці демонтували пам’ятний знак на честь "дружби Києва та Москви"
Про це повідомляє Київська міська рада.
У столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.
"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.
Довідка: Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе