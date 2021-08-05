У київському метро знайшли підозрілий предмет, перевірка нічого не виявила
У метро Києва на станції "Золоті ворота" знайшли підозрілий предмет
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Людей евакуювали із станції.
На місці події працюють поліція, медики, вибухотехніки та кінологи.
Станція та пересадка на станцію "Театральна" зачинені.
Згодом пресслужба КМДА повідомила, що перевірка пересадки між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" завершена. Метро відновило роботу у звичайному режимі.
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