У Китаї почали тестувати сервіс безпілотних таксі: наразі усі подорожі безкоштовні

Про це повідомляє Сіньхуа, передає "Укрінформ".



"Автомобілі мають майже 100 точок посадки й висадки пасажирів, серед яких популярні туристичні принади та центри вакцинації від COVID-19. Загалом послуги надаються на понад 200 км доріг громадського користування у Шеньчжені", - йдеться у повідомленні.



У рамках проєкту місцевої компанії DeepRoute на вулиці міста виїхали 20 безпілотних автомобілів.



Наразі усі подорожі на таких таксі безкоштовні та доступні для усіх охочих, старших 18 років.

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