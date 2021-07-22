У Китаї почали тестувати сервіс безпілотних таксі: наразі усі подорожі безкоштовні
У місті Шеньчжень на півдні Китаю у тестовому варіанті запустили сервіс безпілотних таксі
Про це повідомляє Сіньхуа, передає "Укрінформ".
"Автомобілі мають майже 100 точок посадки й висадки пасажирів, серед яких популярні туристичні принади та центри вакцинації від COVID-19. Загалом послуги надаються на понад 200 км доріг громадського користування у Шеньчжені", - йдеться у повідомленні.
У рамках проєкту місцевої компанії DeepRoute на вулиці міста виїхали 20 безпілотних автомобілів.
Наразі усі подорожі на таких таксі безкоштовні та доступні для усіх охочих, старших 18 років.
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