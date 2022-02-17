У КМДА пояснили, як працюватиме метрополітен у разі повномасштабної війни

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



Як зазначається, обмежений режим означає, що метро буде працювати лише у години пік – по 3 години уранці та увечері. У цей час перевозитимуть лише працівників критичної інфраструктури.



Решту часу метро використовуватимуть як укриття.



Наземну частину червоної гілки на лівому березі планують закрити.



"Метро перевозитиме лише тих людей, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, вранці та ввечері, приблизно по три години в піковий час.. Що стосується роботи Червоної гілки на лівому березі, вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", - сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.



У КМДА підкреслили, що київське метро забезпечене автономним живленням, має артезіанські свердловини для води та фільтрувальні установки для очищення повітря.



Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. На кожній станції метрополітену наявні дефібрилятори.



Відомо, що у касах та на постах поліції на кожній станції наявні аптечки надання першої домедичної допомоги, які відповідають всім нормам та стандартам. А весь рухомий склад КП "Київпастранс" укомплектований медичними аптечками відповідного типу для міського громадського транспорту, які дозволяють надавати першу медичну допомогу.



Що стосується наземного транспорту, то його планують використати для евакуації населення з Києва.



Крім того, у разі воєнної ситуації влада забезпечить посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до об’єктів транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив про "чіткий план" дій у столичної влади на випадок вторгнення РФ до України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb