У КНР мільярдера засудили на 18 років за "провокування неприємнстей": той відкидає звинувачення і називає себе "видатним комуністом"
Власника одного з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств Китаю Сунь Даву засудили за те, що він "влаштовував сварки та провокував неприємності"
Про це розповідає ВВС.
67-річного підприємця Суня Даву визнали винним у тому, що він "влаштовував сварки і провокував неприємності" - такі звинувачення в КНР часто використовують проти активістів.
ВВС розповідає, що мільярдер близький до деяких китайських політичних дисидентів. Сунь Даву критикуввав політику комуністів щодо сільських районів.
Сун Даву був одним з небагатьох, хто відкрито звинувачував уряд у приховуванні спалаху африканського свинячого грипу, який зачепив його ферми 2019 року. Хвороба того року сильно вдарила по тваринництву в Китаї.
Також суд інкримінував Сунь Даву незаконне зайняття сільськогосподарських угідь, створення групи для нападу на державні установи і перешкоджання урядовцям виконувати свої обов'язки. Мільярдера також було оштрафовано на су, еквівалентну $478 тис. 697.
Підприємець відкинув багато висунутих проти нього звинувачень на досудовому слуханні, назвавши себе "видатним членом комуністичної партії".
Минулого року Сунь Даву був затриманий разом з 20 родичами та діловими партнерами через земельну суперечку з державною фермою. Тоді він сказав, що десятки його співробітників були поранені внаслідок конфлікту з поліцією.
- Нагадаємо, у жовтні 2020 року засновник Alibaba Джек Ма, 17-й за статками мільярдер світу, на три місяці зник із публічного простору після конфлікту з урядом КНР
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.04
- Актуальне
- Важливе