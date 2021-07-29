У КНР мільярдера засудили на 18 років за "провокування неприємнстей": той відкидає звинувачення і називає себе "видатним комуністом"

Про це розповідає ВВС.



67-річного підприємця Суня Даву визнали винним у тому, що він "влаштовував сварки і провокував неприємності" - такі звинувачення в КНР часто використовують проти активістів.



ВВС розповідає, що мільярдер близький до деяких китайських політичних дисидентів. Сунь Даву критикуввав політику комуністів щодо сільських районів.



Сун Даву був одним з небагатьох, хто відкрито звинувачував уряд у приховуванні спалаху африканського свинячого грипу, який зачепив його ферми 2019 року. Хвороба того року сильно вдарила по тваринництву в Китаї.



Також суд інкримінував Сунь Даву незаконне зайняття сільськогосподарських угідь, створення групи для нападу на державні установи і перешкоджання урядовцям виконувати свої обов'язки. Мільярдера також було оштрафовано на су, еквівалентну $478 тис. 697.

Підприємець відкинув багато висунутих проти нього звинувачень на досудовому слуханні, назвавши себе "видатним членом комуністичної партії".

Минулого року Сунь Даву був затриманий разом з 20 родичами та діловими партнерами через земельну суперечку з державною фермою. Тоді він сказав, що десятки його співробітників були поранені внаслідок конфлікту з поліцією.

