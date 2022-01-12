У кожному клубі є як мінімум два гравці-геї, але якщо розкажеш про це - все кінчено, - знаменитий футболіст МЮ

Про це повідомляє Marca.



За словами Еври, у світі футболу краще не зізнаватись, що ти гей, інакше це буде кінцем кар'єри.



"Якщо у світі футболу кажеш, що ти гей, все кінчено. Коли я був в Англії, до нас привели людину, щоб вона розповіла команді про гомосексуалізм. Деякі одноклубники сказали: це проти моєї релігії. Якщо у цій роздягальні є гомосексуал, він має піти. Тоді я сказав: "Всі заткнулися". Я грав із футболістами, які були гомосексуалами. У кожному клубі є як мінімум два гравці з гомосексуальною орієнтацією", – розповів Патріс Евра.

У 2019 році Евра завершив професійну футбольну кар'єру. Француз виступав за "Манчестер Юнайтед", "Вест Гем", "Монако", "Ніццу", "Марсель" і "Ювентус".