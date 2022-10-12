Про це пише російський телеграм-канал База.

Як повідомляється, 23-річний лейтенантн ЗС РФ Максим з Тамбовської області відпочивав із товаришев у ресторані "Джипстер" на проспекті Кірова. Друзі вийшли на вулицю та влаштували розборки із компанією перехожих.

У розпал конфлікту зав'язалася масова бійка, під час якої один із опонентів вирвав у військовослужбовця пістолет Макарова і вистрілив йому в ногу. Поліцейські затримали шістьох учасників.

Російського офіцера з вогнепальним пораненням стегна госпіталізували до місцевої лікарні.

До слова, Росія має на меті мобілізувати кожного 200-го мешканця Криму