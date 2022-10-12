У Криму російський офіцер влаштував "розбірки" з місцевими та отримав поранення
У Сімферополі, в окупованому Росією Криму, сталася масова бійка за участю військовослужбовця ЗС РФ. Йому прострелили ногу
Про це пише російський телеграм-канал База.
Як повідомляється, 23-річний лейтенантн ЗС РФ Максим з Тамбовської області відпочивав із товаришев у ресторані "Джипстер" на проспекті Кірова. Друзі вийшли на вулицю та влаштували розборки із компанією перехожих.
У розпал конфлікту зав'язалася масова бійка, під час якої один із опонентів вирвав у військовослужбовця пістолет Макарова і вистрілив йому в ногу. Поліцейські затримали шістьох учасників.
Російського офіцера з вогнепальним пораненням стегна госпіталізували до місцевої лікарні.
- До слова, Росія має на меті мобілізувати кожного 200-го мешканця Криму
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.17
Купівля 40.17Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.73
- Актуальне
- Важливе