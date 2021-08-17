У Кропивницькому затримали одного з лідерів банди, яка збувала гранати й вибухівку
СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що у зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.
Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, у тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило декілька місцевих жителів.
Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.
Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:
- понад 0,5 кг вибухових речовин,
- 3 гранати Ф-1 та РГД із запалами до них,
- елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета,
- набої до вогнепальної зброї, у тому числі великого калібру,
- обріз мисливської рушниці,
- 3 димові шашки.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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