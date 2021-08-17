У Кропивницькому затримали одного з лідерів банди, яка збувала гранати й вибухівку

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зазначається, що у зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.



Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, у тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило декілька місцевих жителів.



Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.



Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:

понад 0,5 кг вибухових речовин,

3 гранати Ф-1 та РГД із запалами до них,

елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета,

набої до вогнепальної зброї, у тому числі великого калібру,

обріз мисливської рушниці,

3 димові шашки.

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Вилучені зразки зброї, боєприпасів та вибухових речовин направлено на експертизу.Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.