У Маріуполі впала головна ялинка міста
На Театральній площі Маріуполя сильний вітер повалив головну міську ялинку
Про це повідомила міська рада у Telegram.
"Через сильний вітер впав верхній сегмент головної ялинки Маріуполя. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями" - заявила пресслужба.
Там додали, що всі інші святкові локації: ярмарок, ковзанка, резиденція святого Миколая продовжують роботу.
Відео опублікували на сайті видання MRPL.CITY. На відео видно, як дерево стояло, але схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди не постраждали.
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