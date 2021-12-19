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У Маріуполі впала головна ялинка міста

19 грудня, 2021 неділя
21:31

На Театральній площі Маріуполя сильний вітер повалив головну міську ялинку

Про це повідомила міська рада у Telegram.

"Через сильний вітер впав верхній сегмент головної ялинки Маріуполя. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями" - заявила пресслужба.

Там додали, що всі інші святкові локації: ярмарок, ковзанка, резиденція святого Миколая продовжують роботу.

Відео опублікували на сайті видання MRPL.CITY. На відео видно, як дерево стояло, але схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди не постраждали. 

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Маріуполь
ялинка
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