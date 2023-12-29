Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало

У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало

29 грудня, 2023 п'ятниця
09:42
Суспільство фейк

У соціальних мережах шириться фейкова інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Натомість Міністерство енергетики спростувало дані

Про це пише пресслужба Міненерго.

Зазначається, що для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду.

"Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК! Жодних планових відключень немає і не передбачається! Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго закликали громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел. 

  • 27 грудня Міноборони затвердило перший бронежилет для військовослужбовиць, а росіяни на основі цього почали розповсюджувати фейк про масову мобілізацію жінок.
Україна
Енергія
фейк
Економіка
Читайте також:
ЗСУ, шеврон з прапором
28 грудня, 2023 четвер
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
Дмитро Лубінець, омбудсман
27 грудня, 2023 середа
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
Бої тривають
28 грудня, 2023 четвер
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.78
  • EUR
    Купівля 41.87
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
10:06
Оновлено
"Буян-М"
Ворог вивів у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
10:01
Лукашенко
Лукашенко особисто зустрів незаконно депортованих дітей з України
10:00
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Росія атакує Україну: є загиблі та поранені, пошкоджено медзаклади та інші цивільні об'єкти
10:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Новий рік приходить з "холодним душем" реальності
09:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Входимо в новий етап двобою з РФ": Згурець розповів, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року
09:01
гроші
Як затримка міжнародної допомоги вплине на українців
08:51
Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів
08:19
Оновлено
SpaceX Falcon Heavy
SpaceX запустила секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy
08:08
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 850 окупантів, 13 танків та 26 артсистем, - Генштаб
08:03
OPINION
Юрій Касьянов
Що таке справедлива мобілізація
07:16
Полонені
РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW
07:14
мобілізація
МВФ про додаткове фінансування мобілізації: очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження
06:59
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на Курську область
06:44
Ніколас Мадуро
Венесуела розгорнула понад 5 тис. солдатів, заявивши про загрозу від Гаяни
06:36
НАЗК
НАЗК оголосило китайську компанію спонсором війни за постачання всюдиходів армії РФ
06:32
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
ISW повідомив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом
06:22
Дональд Трамп
Трампу заборонили балотуватись у президенти США ще в одному штаті
06:08
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Латвія заблокувала всі сайти, пов'язані з Яндексом
03:59
Аллах'яр Сайядманеш
Іранський ексфорвард "Зорі" забажав повернутись в Україну, - Вацко
03:06
Тарас Шелестюк
Непереможний український боксер Шелестюк обізвав Безуглу потворою
02:17
Авдіївка
Українські військові без втрат відбили позицію на Авдіївському напрямку. Відео
01:06
Віктор Гетьманчук
Президент Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук отримав Орден Канади
00:56
Юлія Джима
Біатлон: Україна посіла 5 місце у Різдвяній гонці переслідування
00:25
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
"Арсенал" зі Зінченком програв "Вест Гему" та втратив можливість вийти на перше місце в АПЛ
00:20
пістолет
В Одесі військовий намагався вкоротити собі віку, його шпиталізували
2023, четвер
28 грудня
23:51
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні
Сашкові з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, відбудували зруйнований Росією дім
23:13
російські військові окупанти
Окупантам на Луганщині наказали поставити 16-річних юнаків на військовий облік за 3 місяці, - ОВА
22:54
Boeing 737 Max
У Boeing 737 Max виявили нову несправність: повідомлення викликало падіння акції компанії
22:47
росія ведмідь
РосЗМІ просувають меседжі про те, що нацменшини мають "віддати борг" на війні, – дослідження ІМІ
22:22
світ канада авіація авіакатастрофа
У Канаді зазнав аварії літак, на борту якого перебувало десять людей: триває рятувальна операція
22:12
Binance
Криптобіржа Binance попросила російських користувачів вивести кошти до 29 грудня
22:08
Ексклюзив
Володимир Путін
"Масовка" на виборах у РФ не прагне перемоги й не приховує цього: журналіст Цимбалюк про суперкульт Путіна
21:45
Ексклюзив
поліція ілюстративне
Офіцер ЗСУ Лапін пропонує мобілізувати чинних силовиків і молодих пенсіонерів МВС
21:35
Прапор США
США оголосили про санкції проти мережі, яка допомагає Ірану фінансувати хуситів
21:31
Шмигаль
Шмигаль просить про термінову зустріч з донорами України щодо фінансування бюджетних витрат, - Bloomberg
21:08
Зеленський та Папа Франциск
Подякував за побажання миру: Зеленський провів розмову з Папою Франциском
21:00
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Діє найменш боєздатна 25-та армія РФ: у "Інформаційному спротиві" проаналізували ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна може деокупувати Крим, якщо прорве південний фронт і здобуде перевагу в повітрі. Колонка Сергія Згурця
20:40
Кремль москва
РФ запланувала інформаційну кампанію проти України на тему "чергових президентських виборів", - ГУР
20:28
кібератака
Користувачі з України та Польщі зазнали кібератак російських хакерів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV