У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало
У соціальних мережах шириться фейкова інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Натомість Міністерство енергетики спростувало дані
Про це пише пресслужба Міненерго.
Зазначається, що для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду.
"Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК! Жодних планових відключень немає і не передбачається! Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго закликали громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел.
- 27 грудня Міноборони затвердило перший бронежилет для військовослужбовиць, а росіяни на основі цього почали розповсюджувати фейк про масову мобілізацію жінок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.78
- EUR Купівля 41.87Продаж 43
- Актуальне
- Важливе