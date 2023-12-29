У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало

Про це пише пресслужба Міненерго.

Зазначається, що для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри ефіру телемарафону "Єдині новини" з накладанням іншого звукового ряду.

"Міністерство енергетики України офіційно повідомляє: це ФЕЙК! Жодних планових відключень немає і не передбачається! Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго закликали громадян бути пильними і використовувати інформацію тільки з офіційних джерел.