У Мінфіні спростували заяву Марченка про збільшення мінімальної зарплати до 7700 грн наступного року

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну в коментарі УНІАН.

"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 грн. Міністр мав на увазі 2024 рік", - заявили у пресслужбі.

У Мінфіні зауважили, що бюджетна Декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

За даними міністерства, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6700 грн.

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що уряд розраховує у 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн з 6000 грн.

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