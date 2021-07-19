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Уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн в наступному році, - Марченко

19 липня, 2021 понедiлок
10:12
Економіка гривня

Уряд розраховує у 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7700 грн з 6000 грн

Про це повідомляє Економічна правда.

"Ми зараз розраховуємо, що в наступному році ми збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. І далі у нас буде зростання інфляції плюс два відсотки - тобто ми закладаємо досить помірне зростання соціальних показників", - цитує видання слова міністра фінансів Марченка в ефірі Україна24.

Марченко додав, що фіскальний простір, тобто нерозподілені видатки, складають від 50 до 100 млрд грн, які можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, збільшення прожиткоового мінімуму тощо.

Міністр додав, що також передбачається зростання пенсійних виплат. 

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зарплата
Мінфін
Сергій Марченко
мінімалка
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