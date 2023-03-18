Про це пише російське держагенство ТАСС.

"Силовики прийшли до столичних барів Underdog та La Virgen у зв'язку з підозрою щодо причетності закладів до фінансування Збройних сил України, повідомили у силових структурах", - йдеться у дописі.

Як повідомляє опозиційний видання ОВД.news, силовики в масках, з кувалдами і шокерами нагрянули в московські бари Underdog та La Virgen нібито через "фінансування ЗСУ". Кілька людей затримано.

За даними телеграм-каналу Sota, одну з відвідувачок бару Underdog змусили написати на двері "Z – за Росію", а в самому приміщенні включили патріотичні пісні Shaman та гурту "Любе".

Співробітник Underdog розповів, що відвідувачів бару змушували підспівувати, погрожуючи їм шокерами, і просили людей з татуюваннями роздягнутися.