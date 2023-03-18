У Москві силовики увірвались у два бари: власників підозрюють у фінансуванні ЗСУ
У Москві силовики прийшли до барів Underdog та La Virgen у зв'язку з підозрою щодо причетності закладів до фінансування ЗСУ
Про це пише російське держагенство ТАСС.
"Силовики прийшли до столичних барів Underdog та La Virgen у зв'язку з підозрою щодо причетності закладів до фінансування Збройних сил України, повідомили у силових структурах", - йдеться у дописі.
Як повідомляє опозиційний видання ОВД.news, силовики в масках, з кувалдами і шокерами нагрянули в московські бари Underdog та La Virgen нібито через "фінансування ЗСУ". Кілька людей затримано.
За даними телеграм-каналу Sota, одну з відвідувачок бару Underdog змусили написати на двері "Z – за Росію", а в самому приміщенні включили патріотичні пісні Shaman та гурту "Любе".
Співробітник Underdog розповів, що відвідувачів бару змушували підспівувати, погрожуючи їм шокерами, і просили людей з татуюваннями роздягнутися.
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