Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Нафтогазі заявили, що відновили вже 55% пошкоджених окупантами об'єктів інфраструктури

У Нафтогазі заявили, що відновили вже 55% пошкоджених окупантами об'єктів інфраструктури

12 січня, 2023 четвер
13:12
Суспільство опалення

Україна успішно проходить опалювальний сезон, відновлено вже 55% пошкодженої окупантами критичної інфраструктури, що забезпечує людей теплом

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу", - написав він.

За його словами, відновлено вже 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які постачають українцям тепло.

"Там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним у повному обсязі", - наголосив Чернишов.

  • В окупованому росіянами Маріуполі склалася важка ситуація з опаленням і водопостачанням, унаслідок чого зросла захворюваність і смертність серед містян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Нафтогаз
опалювальний сезон
Читайте також:
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
10 січня, 2023 вiвторок
Вайлдер проведе бій проти боксера, який відібрав титули у Джошуа
МКС
12 січня, 2023 четвер
Аварія на МКС: Космонавтів повернуть на Землю наступним кораблем "Союз"
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
9 січня, 2023 понедiлок
Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 41.8
    Продаж 42.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 січня
13:46
Деокупована Трифонівська сонячна електростанція включилася в енергозабезпечення Херсонщини, – ДТЕК
13:44
окупанти орки
Війська РФ з мінометів гатили по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"
13:43
окупанти, орки
У РФ військових з простреленими легенями і осколками повертають на фронт без дозволу лікаря, - росЗМІ
13:40
Танк Challenger 2
Лондон має надати Україні до 50 танків, щоб з них була користь, - ексглава Генштабу Британії Даннатт
13:40
Ракетоносій "калібрів"
Зафіксовано підводний човен РФ споряджений чотирма "Калібрами" на бойовому чергуванні в Чорному морі, - Гуменюк
13:36
Ексклюзив
ЗСУ
Під Кремінною атаки ворога успіху не мають, - речник Східного угрупування військ Череватий
13:30
коронавірус
У Росії зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму "Омікрон"
13:27
Направлення
Доступне лікування за кордоном: у ЦГЗ розповіли про можливості для українських біженців
13:23
Напис анонімної активістки поблизу храму Христа Спасителя в Москві
У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився напис "Гундяй, не убий?"
13:15
Ексклюзив
Єдині новини
Через прогалини марафону "Єдиних новин" у понад 50% українців джерелом інформації є телеграм-канали, - голова Комітету виборців Кошель
13:04
санкції проти РФ
Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через прохання України, - журналіст Йозвяк
12:57
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти в Енергодарі розселяють по квартирах місцевих мешканців російських енергетиків, - ЦНС
12:57
російські автомобільні номери
Маляр: На тимчасово окупованих територіях України почали видавати російські автомобільні номери
12:49
Адам Деліхманов
Командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі": СБУ оголосила про підозру депутату держдуми РФ
12:39
відключення електроенергії
Критичну інфраструктуру Ірпеня перевели на генератори: мер назвав причину
12:25
Олексій Громов
РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область, – Громов
12:20
Ганна Маляр
Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - Маляр
12:09
OPINION
Вадим Денисенко
Повернення блудного генерала Герасимова
12:05
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Справа проти мене є замовною, хочуть забрати мій бізнес, – Костянтин Жеваго 
12:01
Ексклюзив
російський літак винищувач
Країни Азії відмовляються від контрактів по закупівлі військових літаків РФ, які майже весь час стоять у ремонтах, - експерт з авіації Романенко
11:56
Ексклюзив
Соледар
В районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження, - речник Східного угрупування військ Череватий
11:48
Ганна Маляр
Маляр: Міністерство оборони забезпечило всі основні потреби захисників, визначені Генштабом
11:43
Олаф Шольц
Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico
11:34
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов анонсував новину не тільки про поставку танків, а "ще багато чого"
11:33
Світло
Укренерго: в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, у 9 областях перевищені ліміти споживання
11:12
У "Євросолідарності" обурені блокуванням участі Петра Порошенка в делегації ПАРЄ: це руйнує внутрішню єдність і ганьбить Україну
11:10
Будинок із годинником/Маріуполь
У Маріуполі росіяни остаточно знесли історичну пам'ятку - "Будинок із годинником"
10:49
окупанти, орки
Британська розвідка розповіла про роль російських десантників у боях на підступах до Кремінної
10:42
Звітував ворогу про критичну інфраструктуру, розміщення ППО та сухопутні війська на Черкащині: СБУ затримала російського агента
10:33
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини: загарбники пошкодили 6 будинків у Вугледарі, у Кураховому - адмінбудівлю, житловий фонд й підприємство
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Російську церкву в Україні хочуть зберегти
10:06
санкції проти Росії
Ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ планують на початку лютого, до саміту Україна - ЄС у Києві, - ЗМІ
10:02
Зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом
США цьогоріч нададуть Україні небувалу підтримку для відновлення енергетики, - Галущенко
10:01
OPINION
Михайло Жернаков
Українські суди будуть обезголовлені
09:54
Олексій Данілов
Данілов сказав, за скільки часу українські воїни можуть опанувати танки Leopard
09:36
Санкції
США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості, - WSJ
09:35
Вугільна електростанція в Британії продовжила роботу ще на два роки через війну в Україні
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Постачання танків Leopard і Challenger стане подоланням червоної лінії в наданні Україні важкої зброї, - Згурець
09:05
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Я пишаюся тим, що українець і іншого паспорту не маю, - Костянтин Жеваго
09:05
Ворог 90 разів обстріляв Херсонську область з різних видів озброєння минулої доби
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV