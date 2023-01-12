Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу", - написав він.

За його словами, відновлено вже 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які постачають українцям тепло.

"Там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним у повному обсязі", - наголосив Чернишов.

В окупованому росіянами Маріуполі склалася важка ситуація з опаленням і водопостачанням, унаслідок чого зросла захворюваність і смертність серед містян.

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