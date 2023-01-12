У Нафтогазі заявили, що відновили вже 55% пошкоджених окупантами об'єктів інфраструктури
Україна успішно проходить опалювальний сезон, відновлено вже 55% пошкодженої окупантами критичної інфраструктури, що забезпечує людей теплом
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов’язково пройдемо і другу", - написав він.
За його словами, відновлено вже 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які постачають українцям тепло.
"Там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені ним у повному обсязі", - наголосив Чернишов.
- В окупованому росіянами Маріуполі склалася важка ситуація з опаленням і водопостачанням, унаслідок чого зросла захворюваність і смертність серед містян.
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