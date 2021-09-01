У навчальному закладі Києва сталася пожежа
У центрі Києва загорівся навчальний заклад
Про це повідомила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага, передає РБК-Україна.
"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів", - повідомила вона.
В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.
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