"У найгірших традиціях НКВС СРСР": Україна звинуватила грузинську владу в катуваннях Саакашвілі
У Міністерстві закордонних справ звинуватили грузинську владу в негуманному поводженні з громадянином України, експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі
Про це йдеться в повідомленні пресслужби українського зовнішньополітичного відомства.
"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю", - зазначили в МЗС.
"Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - додали там.
У відомстві вимагають передати Саакашвілі Україні для продовження лікування.
У МЗС також закликали іноземні уряди та міжнародні організації публічно стати на захист Саакашвілі.
- 1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії Саакашвілі, на яких він виглядає, м'яко кажучи, виснаженим. Український лідер заявив, що грузинська влада хоче смерті Саакашвілі.
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