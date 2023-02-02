Про це йдеться в повідомленні пресслужби українського зовнішньополітичного відомства.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю", - зазначили в МЗС.

"Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - додали там.

У відомстві вимагають передати Саакашвілі Україні для продовження лікування.

У МЗС також закликали іноземні уряди та міжнародні організації публічно стати на захист Саакашвілі.

1 лютого президент Володимир Зеленський показав фотографії Саакашвілі, на яких він виглядає, м'яко кажучи, виснаженим. Український лідер заявив, що грузинська влада хоче смерті Саакашвілі.

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