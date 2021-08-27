У найсухішій пустелі світу випало 15 см снігу. ФОТОФАКТ
В найсухішій пустелі планети у горах Чілі - Атакамі - випало рекордно багато снігу
Про це розповідає ABC News.
У чилійському місті Ель Сальвадор, розташованому глибоко у пустелі Атакама, 26 серпня випав сніг.
Місцеві жителі заявляють, що не бачили такої великої кількості снігу впродовж останніх 30 років. Якщо колись сніг й випадав, то тільки у червні – липні (зимові місяці у Південній півкулі).
Товщина сныгового покриву наразі досягає 15 сантиметрів. Такий рясний сніг у цю пору – справжнє диво. Люди неабияк радіють рідкісному явищу, діти граються у сніжки та ліплять сніговиків.
Атакаму вважають найпосушливішим місцем на землі, втім зміни клімату можуть це змінити. Норма опадів у пустелі - від 12 до 16 мм, в деяких районах пустелі опади не випадають роками, а вологість повітря іноді становить 0%.
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