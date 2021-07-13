У НБУ пояснили причини зростання цін у червні

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.



У пресслужбі нагадали, що у червні цього року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця - 9,5%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.



"Споживча інфляція виявилася вищою за прогноз, оприлюднений в Інфляційному звіті за квітень 2021 року, однак відхилення зменшилося. Сповільнення зростання цін на сирі продукти харчування нівелювало ефекти від подальшого подорожчання природного газу та соняшникової олії, а також від посилення фундаментального інфляційного тиску", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що базова інфляція в червні пришвидшилася до 7,3% рік до року.



Так, оброблені продовольчі товари продовжили дорожчати під впливом високих світових цін на продовольство та стійкого споживчого попиту. Теми зростання цін на сирі продукти харчування продовжили знижуватися - до 5,1% рік до року.



Також до 8,1% прискорилося подорожчання вартості послуг. Зокрема, через збереження стійкого споживчого попиту та зростання виробничих витрат швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури, відпочинку, страхування особистого транспорту, кабельного телебачення, інтернету та таксі. Натомість сповільнилося зростання вартості послуг закладів особистого догляду через послаблення карантинних обмежень. Меншими темпами дорожчали туристичні послуги, зокрема внаслідок тимчасової зупинки авіаційного сполучення між Росією та Туреччиною.



Крім того, незначно прискорилося зростання цін на непродовольчі товари - до 1,6% рік до року під впливом стійкого споживчого попиту та ефектів перенесення послаблення обмінного курсу в попередні роки.



Зазначається, що також до 18% рік до року зросли адміністративно регульовані ціни. Темпи зростання вартості палива сповільнилися до 34,7%.

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