У Німеччині під час футбольного матчу діти вибігли на поле з плакатом: "Зупиніть Путіна"
На футбольних стадіонах світу продовжуються різноманітні акції із закликом зупинити диктаторський режим Росії, який розпочав війну проти України
Як повідомляє ua-football, під час одного із матчів німецької Бундесліги відбувся неймовірний перформанс, передає "Еспресо. TV".
Після перемоги франкфуртського "Айнтрахту" над "Бохумом" (2:1) на поле вибігли юні вболівальники із саморобним плакатом на підтримку України.
Стюарди спершу хотіли видворити хлопчиків, але ті під захистом футболістів показали своє звернення до стадіону. Арена зустріла відважний вчинок оваціями.
"Зупиніть Путіна!" - саме такий напис був у хлопців на синьо-жовтому плакаті.
- Нагадаємо, Росію і Білорусь усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту
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