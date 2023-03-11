У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
У німецькому місті Карслруе в аптеці зловмисник захопив двох заручників, поліція вела переговори, пізно ввечері здійснила штурм і звільнила людей
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ.
Район біля площі Фестплац, де захопили заручників, було оточено на великій території. Поліція попросила всі навколишні магазини зачинитися і почала переговори зі зловмисником.
Пізно ввечері поліція здійснила штурм аптеки і затримала зловмисника, повідомили правоохоронці у Twitter.
"О 21:10 (22:10 за Києвом) до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Перед початком штурму із зловмисником кілька годин вели переговори. Він, як повідомлялось, вимагав викуп у розмірі семизначної суми євро (за деякими даними, трохи більш як мільйон).
Наразі мотиви затриманого чоловіка та його особу не розкривають.
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