Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ.

Район біля площі Фестплац, де захопили заручників, було оточено на великій території. Поліція попросила всі навколишні магазини зачинитися і почала переговори зі зловмисником.

Пізно ввечері поліція здійснила штурм аптеки і затримала зловмисника, повідомили правоохоронці у Twitter.

"О 21:10 (22:10 за Києвом) до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Перед початком штурму із зловмисником кілька годин вели переговори. Він, як повідомлялось, вимагав викуп у розмірі семизначної суми євро (за деякими даними, трохи більш як мільйон).

Наразі мотиви затриманого чоловіка та його особу не розкривають.