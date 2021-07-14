У Південній Африці арештували понад 1200 осіб через грабежі під час протестів щодо арешту експрезидента Зуми

Про це пише голандське видання NOS.



1234 людини були заарештовані в Південній Африці після того, як минулого тижня там почалися заворушення після ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми. У підбурюванні до масових заворушень підозрюються 12 осіб.



За словами президента Cіріла Рамафоси, країна переживає один з найбільш жорстоких періодів з початку 1990-х років, періоду кінця апартеїду.



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Влада розгорнула близько 2,5 тис. солдатів, щоб допомогти поліції навести порядок. Вони розміщені у великих містах та стратегічних місцях, таких як аеропорти та урядові будівлі.



13 липня ввечері кількість загиблих внаслідок заворушень у Південній Африці зросла до 72.



Більшість жертв були розгромлені в результаті масового пограбування магазинів та розподільчих центрів. Під час пограбування поліція втрутилась із світлошумовими гранатами та гумовими кулями. Деяких людей було смертельно поранені під час пограбування банкоматів та стрілянини.

29 червня Зума був засуджений до 15 місяців ув'язнення за неповагу до судів – він не з’явився на засідання щодо його можливої корупції.

Це перший випадок в історії країни, коли експрезидент сяде до тюрми.

Зума відмовився здатися поліції, але 8 липня його фонд заявив, що він "вирішив підкоритися".