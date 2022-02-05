У Полтаві 63-річний чоловік кинувся з ножем на відвідувачів торговельного центру. Один з них загинув

Результат - один чоловік помер від ран, іншого рятують лікарі, розповідає Еспресо.TV з посиланням на полтавський новинний сайт Коло.



Сталося це близько 12:30. Повідомлення до поліції надійшло від медиків.



Поліція затримала нападника. Нині розпочали два кримінальні провадження за фактом вбивства та замаху на вбивство.



Про підозрюваного відомо, що йому 63 роки.



"Отримавши інформацію про злочин, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один із учасників конфлікту наніс ножові поранення двом чоловікам. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження", - навів подробиці скоєння злочину речник поліції Полтави Василь Зуб.



Загиблому було 35 років, інформує інтернетвидання Полтавщина.



Як повідомили журналістам "Полтавщини" в ГУ Національної поліції у Полтавській області, на території торгового центру відпочивали двоє чоловіків, 1984 та 1985 років народження. До них підійшов чоловік 1959 року народження. Між ними виникла сварка, під час якої старший чоловік витяг ніж і вдарив ним наймолодшого учасника конфлікту. Той помер на місці. Його товариш отримав травми, які не загрожують його життю.









Світлини - PVP.POLTAVA





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb