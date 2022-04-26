У Полтаві було чути вибухи, - мер

Про це він написав у Telegram.



"Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото та відео матеріали", - зазначив Мамай.



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