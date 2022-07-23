У Путіна є влада, щоб оголосити якусь перемогу і залишити Україну, - експосол США в Україні Гербст
Росія може оголосити "перемогу" у війні та піти з України
Про це сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін є єдиною людиною, яка здатна зупинити війну в Україні.
"Навколо нього є високопоставлені люди, які розуміють, що ця війна стала катастрофою для Росії і для всього путінського режиму. Війна закінчиться швидше, якщо ми надішлемо вам всю необхідну техніку, щоб Росія почала серйозно втрачати території, які вона захопила. На мій погляд, у Путіна є влада, аби вирішити полишити Україну, припинити агресію та оголосити через свої ЗМІ, які він повністю контролює, що він якимось чином виграв цю війну", - розповів експосол.
На думку Гербста, Путін вирішив не робити цього, бо одержимий Україною і все ще вірить у свою перемогу.
"У минулому, коли Росія розпочинала або втягувалася в катастрофічні війни, відбувалися зміни в уряді або масштабні внутрішні заворушення. Ми це бачили після Кримської війни, після російсько-японської війни і Першої світової війни. Імовірно, Путін вичерпав себе як лідер, тому що люди, включно з тими, хто при владі в Росії, переконані, що ця війна жахлива, і її варто зупинити. Це дуже правдоподібно. На жаль, не можу передбачати, що конкретно станеться, а якщо це все станеться, то я не знаю, коли саме настане цей час", - підсумував він.
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