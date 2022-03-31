У Путіна залишилося резервів для війни проти України на один-два місяці, - політолог

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Путін буде вести війну проти України до тих пір, поки в нього будуть ресурси. Вірити заявам Путіна та його представників немає сенсу. Так само як і не потрібно вірити, що мобілізація, яка проходить в Росії, не позначиться на збільшенні російського контингенту в Україні. Вони будуть посилювати свою присутність в Україні.” - пояснив Таран



Таран також зауважив, що в Росії залишилось не так і багато ресурсів для війни проти України. На його думку, таких ресурсів в Росії вистачить максимум на два місяці війни.



“Якщо говорити об’єктивно, то збираючи найманців з усього світу, російське керівництво доводить, що в них не вистачає ресурсів для війни проти України. Що стосується призовників, яких Росія може залучити у війни. В них немає досвіду. Їх потрібно навчити користуватись зброєю. Це ресурси та час,” - додав Таран



Політолог наголосив, що зараз Росія залучила всі боєздатні частини проти України.



“Керівництво РФ залучили у війні проти України свої боєздатні частини. Тобто, сюди вони кинули найкраще, що в них є. Далі сюди краще вже не буде заходити, бо його немає. Ані техніки, ані особового складу,” - пояснив Таран



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