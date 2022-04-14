У п'яти районах Києва 14 квітня працюватимуть 8 мініярмарків, – КМДА
Сьогодні, 14 квітня, з 10-ї до 16-ї години у п'яти районах Києва працюють 8 мініярмарків. Графік роботи може оперативно змінюватися
Про це повідомила КМДА у Телеграмм.
"У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків", – йдеться у повідомленні.
Продаватимуть картоплю та інші овочі борщового набору, бакалію тощо.
"Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30. Графік роботи може оперативно змінюватися", – додали в адміністрації.
У Голосіївському районі мініярмарки діятимуть за адресами: вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова) та вул. Новопирогівська, 25.
У Дарницькому: вул. Анни Ахматової, 31 та на вул. Євгенія Харченка, 41-47.
У Дніпровському: б-р Перова, 8.
У Подільському районі: перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34).
У Святошинському: вул. Гната Юри, 5 та на вул. Кулібіна, 4.
Нагадаємо, київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках.
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