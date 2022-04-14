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Головна війна з Росією У п'яти районах Києва 14 квітня працюватимуть 8 мініярмарків, – КМДА

У п'яти районах Києва 14 квітня працюватимуть 8 мініярмарків, – КМДА

14 квітня, 2022 четвер
10:17
війна з Росією мініярмарка

Сьогодні, 14 квітня, з 10-ї до 16-ї години у п'яти районах Києва працюють 8 мініярмарків.  Графік роботи може оперативно змінюватися

Про це повідомила КМДА у Телеграмм.

"У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків", – йдеться у повідомленні.

Продаватимуть картоплю та інші овочі борщового набору, бакалію тощо.

"Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30.  Графік роботи може оперативно змінюватися", – додали в адміністрації.

У Голосіївському районі мініярмарки діятимуть за адресами: вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова) та вул. Новопирогівська, 25.

У Дарницькому: вул. Анни Ахматової, 31 та на вул. Євгенія Харченка, 41-47.

У Дніпровському: б-р Перова, 8.

У Подільському районі: перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34).

У Святошинському: вул. Гната Юри, 5 та на вул. Кулібіна, 4.

Нагадаємо, київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках.


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КМДА
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