У п'яти районах Києва 14 квітня працюватимуть 8 мініярмарків, – КМДА

Про це повідомила КМДА у Телеграмм.



"У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків", – йдеться у повідомленні.



Продаватимуть картоплю та інші овочі борщового набору, бакалію тощо.



"Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30. Графік роботи може оперативно змінюватися", – додали в адміністрації.



У Голосіївському районі мініярмарки діятимуть за адресами: вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова) та вул. Новопирогівська, 25.



У Дарницькому: вул. Анни Ахматової, 31 та на вул. Євгенія Харченка, 41-47.



У Дніпровському: б-р Перова, 8.



У Подільському районі: перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34).



У Святошинському: вул. Гната Юри, 5 та на вул. Кулібіна, 4.



Нагадаємо, київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках.