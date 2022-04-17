У п'яти районах Києва 17 квітня працюють п'ять мініярмарків
З 10:00 до 16:00 17 квітня в Києві відбудуться п'ять мініярмарків
Про це повідомила КМДА.
На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо:
Голосіївський район: вул. Конєва, 4 (в межах вул. Ломоносова та вул. В. Касіяна);
Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;
Дніпровський район: вул. Сулеймана Стальського, 29 (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Печерський район: вул. Джона Маккейна, 39 (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
Шевченківський район: вул. Татарська, 33.
Мініярмарки працюють із 10:00 до 16:00, а в Шевченківському районі - з 10:30. Графік їхньої роботи може оперативно змінюватися.
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