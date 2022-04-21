У п'яти районах Києва 21 квітня проведуть шість мініярмарків

Про це повідомила КМДА.



На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалія тощо:

Голосіївський район: вул. Ломоносова (у межах вулиць Стельмаха і Ломоносова);

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31; вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровський район: б-р Перова, 8;

Подільський район: ріг вул. Межигірської та Юрківської;

Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4.

Мініярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. Графік їхньої роботи може оперативно змінюватися.

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