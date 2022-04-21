У п'яти районах Києва 21 квітня проведуть шість мініярмарків
З 10:00 до 16:00 21 квітня в Києві працюватимуть шість мініярмарків
Про це повідомила КМДА.
На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалія тощо:
- Голосіївський район: вул. Ломоносова (у межах вулиць Стельмаха і Ломоносова);
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31; вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровський район: б-р Перова, 8;
- Подільський район: ріг вул. Межигірської та Юрківської;
- Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4.
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