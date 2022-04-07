У п'яти районах Києва 7 квітня працюють дев'ять мініярмарків

Про це повідомили в КМДА.



Ярмарки працюють із 10:00 до 13:00, а в Дарницькому районі - з 10:30.



Мініярмарки відкриті за такими адресами:

Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; вул. Ломоносова, 5; вул. Новопирогівська, 52.

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.

Дніпровський район: бульвар Перова, 8.

Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4.

Шевченківський район: вул. Татарська, 33; вул. Ружинська, 18.

На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо, а розклад їхньої роботи може оперативно змінюватися.

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