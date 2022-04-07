У п'яти районах Києва 7 квітня працюють дев'ять мініярмарків
З 10:00 до 13:00 7 квітня в Києві відкриті девять мініярмарків
Про це повідомили в КМДА.
Ярмарки працюють із 10:00 до 13:00, а в Дарницькому районі - з 10:30.
Мініярмарки відкриті за такими адресами:
- Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; вул. Ломоносова, 5; вул. Новопирогівська, 52.
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.
- Дніпровський район: бульвар Перова, 8.
- Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4.
- Шевченківський район: вул. Татарська, 33; вул. Ружинська, 18.
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