У п'яти районах Києва 9 квітня працюють вісім мініярмарків

Про це повідомила КМДА.



"Ярмарки працюватимуть до 13:00. Міні-ярмарки в Дарницькому районі працюватимуть до 16:00. Графік роботи міні-ярмарків може оперативно змінюватися", - зауважили в міській адміністрації.

Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; вул. Голосіївська, 4-10; вул. Паньківська, 18;

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31; вул. Ревуцького, 31;

Деснянський район: вул. Сержа Лифаря, 13;

Оболонський район: вул. Йорданська, 7;

Шевченківський район: вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо.

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