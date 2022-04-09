У п'яти районах Києва 9 квітня працюють вісім мініярмарків
9 квітня в Києві працюють вісім мініярмарків, на яких продають овочі, бакалію
Про це повідомила КМДА.
"Ярмарки працюватимуть до 13:00. Міні-ярмарки в Дарницькому районі працюватимуть до 16:00. Графік роботи міні-ярмарків може оперативно змінюватися", - зауважили в міській адміністрації.
- Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; вул. Голосіївська, 4-10; вул. Паньківська, 18;
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31; вул. Ревуцького, 31;
- Деснянський район: вул. Сержа Лифаря, 13;
- Оболонський район: вул. Йорданська, 7;
- Шевченківський район: вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
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