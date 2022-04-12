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У п’яти районах міста Києва 12 квітня працюють сім мініярмарків
12 квітня в Києві працюють сім мініярмарків, на яких реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо
Про це повідомляє КМДА.
У п’яти районах Києва сьогодні тривають сім мініярмарків.
КМДА наголошує, що графік роботи може оперативно змінюватися.
- Голосіївський район (10:00-13:00): просп. Науки, 88
- Дарницький район (10:00-14:00): вул. Анни Ахматової, 31 та вул. Євгенія Харченка, 41-47
- Дніпровський район: б-р Перова, 8
- Подільський район (10:00-14:00): перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)
- Святошинський район (10:00-14:00): вул. Гната Юри, 5 та вул. Кулібіна, 4.
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