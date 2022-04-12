У п’яти районах міста Києва 12 квітня працюють сім мініярмарків

Про це повідомляє КМДА.



У п’яти районах Києва сьогодні тривають сім мініярмарків.

КМДА наголошує, що графік роботи може оперативно змінюватися.

Голосіївський район (10:00-13:00): просп. Науки, 88

Дарницький район (10:00-14:00): вул. Анни Ахматової, 31 та вул. Євгенія Харченка, 41-47

Дніпровський район: б-р Перова, 8

Подільський район (10:00-14:00): перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)

Святошинський район (10:00-14:00): вул. Гната Юри, 5 та вул. Кулібіна, 4.