У п'ятьох районах Києва 20 квітня пройдуть мініярмарки
З 10:00 до 16:00 20 квітня у п'яти районах Києва проведуть мініярмарки
Про це повідомила КМДА.
На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо.
Так, вони пройдуть:
- Голосіївський район: Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район: просп. Соборності, 4;
- Подільський район: просп. Правди, 5-11;
- Святошинський район: вул. Підлісна, 8.
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