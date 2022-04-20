У п'ятьох районах Києва 20 квітня пройдуть мініярмарки

Про це повідомила КМДА.



На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо.



Так, вони пройдуть:

Голосіївський район: Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район: просп. Соборності, 4;

Подільський район: просп. Правди, 5-11;

Святошинський район: вул. Підлісна, 8.

Мініярмарки будуть працювати з 10:00 до 16:00, у Дарницькому районі - з 10:30. Графік їхньої роботи можуть оперативно змінити.

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