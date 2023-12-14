У Раді громадського контролю НАБУ прокоментували нову підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Денис Кудін був заступником пана Сенниченка, голови Фонду держмайна. За нашою інформацією, ця людина була однією з ключових в організації схем, які було показано на Фонді держмайна", - зазначив він.

За словами Савчука, зазвичай роботою над схемами займаються заступники, а не керівники. Тому Кудін був центральною фігурою у їх організації.

"Голова фонду - політична посада. Він багато часу спілкується з політиками, каналами, розказує про реформи та інше. Тобто, робота над схемами зазвичай належить заступникам. Але коли НАБУ повідомило про підозру, Кудіна там не було. Тому в нас виникло дуже багато запитань", - повідомив він.

Тоді НАБУ повідомило, що праця триває і попереду ще будуть підозрювані. Але вчора стало відомо, що Кудін отримав підозру, додав Голова Ради громадського контролю НАБУ.

"Кудін - людина, яка після скандалу Фондів держмайна пішла працювати в Уряд і була заступником Юлії Свириденко, віцепрем'єра економіки України. Тобто, в Уряд призначили, фактично, корумповану людину. Пізніше Кудін працював у наглядовій раді "Укрнафти", вже після того, як компанія була, фактично, націоналізована від Коломойського. Оскільки зараз йому оголосили підозру, думаю, ніде він вже працювати не буде", - сказав Савчук.