У Раді громадського контролю НАБУ прокоментували нову підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна
Голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук прокоментував підозру у справі про злочинну організацію у Фонді держмайна. Йдеться про віцепрезидента "Укрнафти" Кудіна
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Денис Кудін був заступником пана Сенниченка, голови Фонду держмайна. За нашою інформацією, ця людина була однією з ключових в організації схем, які було показано на Фонді держмайна", - зазначив він.
За словами Савчука, зазвичай роботою над схемами займаються заступники, а не керівники. Тому Кудін був центральною фігурою у їх організації.
"Голова фонду - політична посада. Він багато часу спілкується з політиками, каналами, розказує про реформи та інше. Тобто, робота над схемами зазвичай належить заступникам. Але коли НАБУ повідомило про підозру, Кудіна там не було. Тому в нас виникло дуже багато запитань", - повідомив він.
Тоді НАБУ повідомило, що праця триває і попереду ще будуть підозрювані. Але вчора стало відомо, що Кудін отримав підозру, додав Голова Ради громадського контролю НАБУ.
"Кудін - людина, яка після скандалу Фондів держмайна пішла працювати в Уряд і була заступником Юлії Свириденко, віцепрем'єра економіки України. Тобто, в Уряд призначили, фактично, корумповану людину. Пізніше Кудін працював у наглядовій раді "Укрнафти", вже після того, як компанія була, фактично, націоналізована від Коломойського. Оскільки зараз йому оголосили підозру, думаю, ніде він вже працювати не буде", - сказав Савчук.
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12 грудня у пресслужбі НАБУ повідомили, що НАБУ і САП оголосили підозру учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 400 млн грн збитків державі. Йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ та чинного посадовця ПАТ "Укрнафта". Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.
За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
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